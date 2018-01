nyheter

Biltilsynet stoppet tirsdag kveld et Estisk vogntog i Utsjok. Etter undersøkelser viste det seg at kjøre- og hviletiden var manipulert.

På Twitter skriver Finnmark politidistrikt at undersøkelsen resulterte i anmeldelse. Til Ifinmmark sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen ved Finnmark politidistrikt sier at sjåføren av vogntoget ikke fikk bot på stedet, men at han vil bli fanget opp ved neste innpassering til Norge.