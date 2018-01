– Tar pause av hensyn til min psykiske helse

nyheter

Caline fra Nuvsvåg medgir at det politiske arbeidet er krevende ved siden av jobben som lærer.

– Det handler ikke bare om selve tidsbruken, men det tar svært mye av hjernekapasiteten. For meg som har vært åpen om at jeg har problemer knyttet til psykisk helse, er det viktig å ta signalet på alvor, påpeker Sp-politikeren.

Har fått fritak i 2018

Han har fått innvilget fritak fra sine politiske verv av helsemessige årsaker i ett år, fra 1.januar 2018.

– Til de som skiller mellom fysisk og psykisk helse, handler det i mitt tilfelle om en psykisk lidelse. Den fører til at jeg har en svært begrenset arbeidskapasitet, skriver Fabrice på Facebook, vel vitende om hvor viktig det er med åpenhet om denne type helseproblematikk.

Stort ansvar

Til Altaposten sier Caline at det ikke først og fremst er konfliktnivået som skaper bekymringer.

– Vi har veldig viktige, krevende saker, blant annet ansvaret for å skape arbeidsplasser i kommunen. Jeg må innrømme at jakten på gode løsninger for våre innbyggere kverner i hodet, sier Fabrice.

Han er også i den situasjonen at det blir mye solojobb. Ronja Garden studerer og dermed blir arbeidspresset veldig stort.

– Det er kanskje enklere i større partigrupper, der de også får anledning til å diskutere saker, sier Fabrice, som presiserer at han har gode samtaler med politiske kolleger i Loppa-politikken. Det er likevel noe annet enn å ha en gruppe og et større politisk miljø i ryggen.

– Må bli friskere

Han har innsett at han må ta affære.

– De to siste årene har jeg prioritert politikk over helse, familie, jobb og økonomi. Jeg har klart det siste halvåret å nedprioritere politikken kraftig, og det har hjulpet mye, men ikke nok. Jeg har derfor innsett at jeg er nødt til å ta en pause for en stund hvis jeg skal kunne konsentrere meg om å bli friskere, skriver han på Facebook.

– Vi er et kollegium

Han tar også for seg den politiske situasjon i sin statusoppdatering.

Det har vært givende og ekstremt lærerikt å være folkevalgt. Det viktigste jeg har lært, og som jeg oppfordrer alle til å reflektere over, er:

1. At man skal dyrke et godt samarbeid mellom partiene. Det betyr for eksempel at man bare som siste utvei bør bruke kommunestyremøtene eller media til å ta politiske oppgjør.

2. At man skal tilstrebe å være ærlig. Jeg skjønner tiltrekningen til å ruse seg på politisk spill, men i et samfunnsmessig perspektiv er politisk spill først og fremst tidsspill. Et kommunestyre er et kollegium. Det er det kollegiet får til, som teller. Alt annet er underordnet.

3. At demokratiet er noe vi alle, kontinuerlig må jobbe for. Jo færre som engasjerer seg i politikk og foreningsliv, gjennom å oppdra barn, eller på andre måter, desto mer umulig blir oppgaven for de som engasjerer seg. Jeg er ikke i tvil om at Loppa har potensial til å blomstre, men det krever et stort og konstruktivt folkelig engasjement.