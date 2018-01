Rystet over fasilitetene for de som driver kultur

nyheter

– De som driver idrett har så utrolig mye bedre lokaler enn oss som driver med kultur. Er de som driver med kunst og kultur i form av musikk, drama og liknende mindre verd, spør hun.

– Fryser rumpa av oss!

Denne historien starter når Giselsson, som var på korpsøvelse med Alta musikkorps på Auletten mandag, må en snartur på toalettet.

– Jeg gikk inn på avlukket, men det var umulig å få lukket døra igjen bak meg. Så jeg tok i, dro til, og da fikk jeg en skikkelig flis inni hånda, forteller hun. Men opplevelsen av dårlige forhold var langt fra over.

– Etter toalettbesøket gikk jeg på korpsøvelse sammen med de andre til Kuben, som ligger i ved den gamle kinoen. Der var det som alltid så kaldt at vi må kle oss med ull under og ha med sitteunderlag å ha på stolene, så vi ikke fryser av oss rumpa! Jeg tror det var 16 grader der inne. Det ser heller ikke ut der med stoler som ligger slengt, gjenglemte luer, votter og skjerf under setene og popcorn utover. Alt dette står i sterk kontrast til lokalene våre idrettsutøvere får å boltre seg i, hevder hun.

Vil ta rundtur med ordføreren

Giselsson er så provosert over det hun mener er skammelig dårlige forhold. Hun sier hun gjerne vil vise frem fasiliteten til politikermakta i kommunen.

– Egentlig kunne jeg tenke meg å ta ordføreren i handa og leie henne til Kulturskolen, Fifi og Kuben. Vi betaler da vitterlig også skatt, påpeker hun.