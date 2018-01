Mobilen borte da backupen forsvant

nyheter

Det var klokken 10.33 mandag at strømmen ble borte da et ras tok kabelen med seg. Tirsdag klokken 11.15 kom den tilbake. I mellomtiden kjempet Ørjan Olsen og samboer Ann-Mari Klepp for å berge frysevarene i butikken. Den øvrige befolkningen kjempet for å holde husene varme.

– Fasttelefon, internett og mobildekningen forsvant samtidig. Ved en nødsituasjon, kunne det i verste fall blitt kritisk, sier Olsen.

«Snudde» strømmen

Strømmen er nå «snudd» og den kommer ikke lenger fra Alta kraftlag, men fra Ymber.

– Ellers hadde vi fortsatt vært uten strøm, påpeker Olsen.

De har berget alle frysevarene på butikken.

– Det hadde ikke hold mange timer til, før vi hadde vært tvunget til å begynne å kaste mat.

Etter at strømmen kom tilbake, har innbyggerne samtidig fått beskjed om å spare på strømmen grunnet dårlig spenning. 10-15 hus er fortsatt uten elektrisitet.

– Det er fare for overoppheting, noe som betyr at stømmen kan bli borte på nytt. Mange har vært innom butikken i dag. Noen få fortalte at de hadde hatt det veldig kaldt i natt i og med at de ikke hadde vedfyring i huset, påpeker Olsen.

Kontakter kommunen

Nå kommer butikkeierne til å kontakte Loppa kommune for å se på muligheten for å sikre bygda utstyr som kan gi nødstrøm.

– Vi lever i en del av landet hvor vi er sårbar når strøm og kommunikasjon kuttes. Det ville nok ikke kostet altfor mye å sikre utstyr som kan gi oss litt strøm, blant annet til å holde mobilmasten i drift. Det vil gi trygghet for mange, mener Ørjan Olsen.

– Nå håper jeg mange fyrer i ovnen slik at ikke strømmen går igjen. Så lenge veien er strengt etter raset, kommer ikke folk utover for å ordne feilen slik at situasjonen blir mer stabil.