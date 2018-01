Fortsatt uten strøm og telefon i Nuvsvåg

nyheter

– Vi har nå kartlagt at feil ligger mellom Klubbnesvik og Jakobseng. Statens vegvesen skal gjøre en ny vurdering på veistrekke tirsdag klokken 10:00. Alta Kraftlag starter med befaring fra sjøsiden tirsdag morgen så snart lyset tillater dette.

Det skriver Alta Kraftlag på sin hjemmeside tirsdag morgen.

Bygda Nuvsvåg har vært uten strøm og telefon i hele natt:

Isolert uten strøm og telefon:– Bekymret dersom det skjer noe akutt Bygda Nuvsvåg i Loppa kommune er totalt isolert. Telenor og Alta Kraftlag sier de ikke kommer seg ut på grunn av uværet.

Dekningsdirekør Bjørn Amundsen i Telenor sier det er en fiberfeil som gjør at ca 102 bredbåndskunder er rammet i Loppa, og 140 i Hasvik. Til NRK sier pressekontakt Roald Orheim at bruddet ligger ved Arnøy, mellom Troms og Finnmark.

– Når det gjelder Nusvåg er det kraftfeil som kraftleverandør må ordne. Alta kraftlag har opplyst oss om at området er vanskelig tilgjengelig på grunn av ras.

Til NRK sier direktør Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag at deres mannskaper, som er ute med båt, har observert et ras over veien mellom Tverrfjord og Nuvsvåg. Han er derfor usikker på hvor lang tid det vil ta å komme seg til området hvor feilen ligger.

Ramstad sier de vil hente strøm fra Ymber, fordi de ikke vet når de kan komme seg fram til området der de har feil på sitt eget nett.