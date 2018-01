– Ta Norge ut av oljetåka

nyheter

– Den neste regjeringen er nødt til å sørge for et grønt skifte fra forurensende oljeindustri til fornybare næringer. Da er det ikke et alternativ å åpne for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja eller å gi full gass for oljeboring i Arktis,” sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Denne uken er natur og Ungdom samlet til landsmøte og har utarbeidet et felles krav til regjeringen, skriver de i en pressemelding.

Uenig i dommen

I november i fjor saksøkte Natur og Ungdom staten fordi de mener Staten bryter grunnloven når de åpner for oljeboring i Arktis. 4. januar kom dommen som frikjenner staten, men anerkjenner at grunnloven faktisk gir alle Norges innbyggere retten til et sunt miljø.

– Vi er uenige med denne dommen. Klimaet tåler ikke mer olje. Det er klimaforskerne krystallklare på. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer min framtid. For oss er det klart at staten bryter Grunnloven og vår rett til sunt miljø. Tingretten legitimerer en navlebeskuende klimapolitikk som ser bort fra at klimakrisa ikke kjenner landegrenser,” sier Elise Sørensen i Alta Natur og Ungdom.

Har dårlig tid

I følge Cicero kan karbonbudsjettet vårt være brukt opp innen 2020. Aldri har politikerne hatt dårligere tid.

– Nå må Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ta ansvar og sende Norge i full fart mot fornybarsamfunnet. Vi kommer i alle fall ikke til å sitte på baken og se på at politikere sender oss i full fart mot stupet. Vi krever at regjeringen tar ansvar for miljøkatastrofen fortida har skapt, og som det er vi, ungdommen, som må leve med sier Sørensen i Alta Natur og Ungdom.