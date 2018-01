Stengte veier

nyheter

– Nei, vi har ikke besøk av Cora. Dette er et lavtrykk som går på land i Nord-Troms og Finnmark, men som gjør seg gjeldende fra Nordlandskysten og helt opp til Nordkapp, sier meteorologikonsulent Rune Skoglund hos Meteorologisk Institutt i Tromsø.

Mandag formiddag er en rekke fjelloverganger stengt i Nord-Norge. Klokken 11.00 er E6 over Kvænangsfjellet stengt, og Statens vegvesen melder om at Sennalandet kan bli stengt på kort varsel. Det samme gjelder for Rv 94 mellom Skaidi og Kvalsund bru, og mellom Kvalsund bru og Hammerfest.

Men allerede i kveld skal det bli bedre, forteller Skoglund.

– Det er sterk kuling på kysten, men allerede i ettermiddag vil det avta. Og på kvelden skal det ha gitt seg over hele fylket, i hvert fall den sterkeste vinden.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer om betydelig snøskredfare flere steder i Nord-Norge, på Vestlandet og i Sør-Norge de kommende dagene, skriver NTB. I Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Indre Troms kan store naturlig utløste skred forekomme.

Kombinasjonen sterk vind og snøbyger vil gi lokalt vanskelige kjøreforhold nord i Troms og vest i Vest-Finnmark mandag morgen og formiddag, melder Yr.