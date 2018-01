Røff natur er god markedsføring

nyheter

Realityserien «71 grader nord» er tildelt Nordnorsk Markedsføringspris for 2018 av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.

Prisen ble delt ut av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under næringslivskonferansen «Nord i Sør 2018» på Radisson Blu Plaza Oslo mandag.

– Det er veldig stas for oss å motta denne prisen. Vi er stolte av at jobben vi gjør, blir lagt merke til og anerkjennes i landsdelen, og ikke minst at seerne blir inspirert og søker de opplevelsene vi formidler gjennom «71 grader nord», sier Tine Jensen, administrerende direktør i Discovery og TVNorge.

På lufta siden 1999

Nordnorsk Markedsføringspris går til en person, bedrift eller organisasjon som i et reiselivsperspektiv har bidratt til å markedsføre Nord-Norge i inn- og utland, hatt positiv innflytelse på utviklingen av landsdelen og vært en positiv ambassadør for Nord-Norge.

Så langt har TVNorge sendt 19 sesonger av den originale versjonen og åtte av kjendisutgaven. I serien må deltakerne ta seg gjennom det norske landskapet fra Lindesnes til Nordkapp mens de både må konkurrere og samarbeide om å nå geografiske mål underveis.

«Med sitt konsept har vinneren over mange år bidratt til å skape reiselyst, opplevelsestrang og turglede i Norge og Nord-Norge. Seerne har på engasjerende vis blitt introdusert for en landsdel som byr på opplevelser i særklasse, ofte langt utenfor de vanlige turiststiene. Vinneren har klart å fange mange nordmenns interesse for turliv i spektakulær natur i en skala som mangler sidestykke.», skriver juryen, som består av styret i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge, i sin begrunnelse.

Juryen peker på at kommuner og lokalsamfunn fra hele Nord-Norge er blitt vist frem gjennom «71 grader nord».

– Uvurderlig markedsføring

Reiselivet i Nord-Norge opplever vekst. Lederen av prisjuryen, daglig leder Jan-Erik Kristoffersen i Visit Harstad, er klar på at Nord-Norge har fått god hjelp fra TVNorge og «71 grader nord».

– Serien har gitt uvurderlig markedsføring av Nord-Norge ved å vise frem lokalsamfunn og ukjente naturområder, sier han.

Gjennom snart 20 år har over 300 deltakere vært på tur med «71 grader nord». En av dem er NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold, som i 2010 deltok i en kjendisutgave av programmet. Hun kom helt til finalen.

– Ingen programmer har satt norske aktivitetsopplevelser på dagsordenen som «71 grader nord». Å vise frem hele Norge, og alltid avslutte med spektakulær norsk natur, har skapt reiselyst. Jeg har både padlet på Sommarøya, gått over Finnmarksvidda, svømt over Altaelva og klatret på Nordkapplatået. Man blir forelsket i nord etter noe sånt, sier Krohn Devold.