Pris til realiyserie

Både Finnmarksløpet og Arcitic Race har fått prisen tidligere. Denne gangen var det realityserien som ender i Nordkapp som fikk prisen i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge, heter det i en pressemelding

Prisen ble delt ut av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under næringslivskonferansen «Nord i Sør 2018»

– Det er veldig stas for oss å motta denne prisen. Vi er stolte av at jobben vi gjør, blir lagt merke til og anerkjennes i landsdelen, og ikke minst at seerne blir inspirert og søker de opplevelsene vi formidler gjennom «71 grader nord», sier Tine Jensen, administrerende direktør i Discovery og TVNorge, i pressemeldingen.