Leger i Hammerfest truer med kollektiv sykmelding

– Denne saken kunne vært avsluttet mye tidligere og på en verdig måte, sier hovedtillitsvalgt Arnt Johannessen til NRK Finnmark. Han representerer overlegene ved Finnmarkssykehuset.

Etter at en omstridt enhetsleder fikk tilbake jobben like før jul har situasjonen blitt tilspisset. Johannessen mener man kunne unngått situasjonen med trusler om kollektive sykmeldinger og oppsigelser. Like før jul kom meldingen om at sykehusledelsen hadde kommet til enighet med den sultestreikende legen.

Bråket ved Finnmarkssykehuset Hammerfest startet i fjor sommer, etter at leger og sykepleiere meldte om voldstrusler. Siden mener overlegene at ledelsen har opptrådt vinglete.

– Når man opplever dette, mister man tiltro til en ledelse som overhodet ikke er i stand til å treffe endelige tiltak, sier Johannessen til NRK.

Klinikksjef Vivi Bech sier till NRK Finnmark at de ikke kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene og påpeker at ledelsen i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten har jobbet systematisk med en arbeidsmiljøundersøkelse og oppfølging.