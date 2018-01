Har fått 36 prosent flere saker i vest

nyheter

– Vold og trusler med 59 saker utgjør den største kategorien i Finnmark. Voldssaker omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner, heter det i oppsummeringen.

Tallene fra 2017 viser at leder Anita Sommer & Co har fått travle dager.

Konfliktrådene i Finnmark har nemlig hatt en saksøkning på 25 prosent i 2017. Totalt 192 saker, mot 154 året før, melder Konfliktrådene i en pressemelding.

Størst var økningen i Vest-Finnmark med 36 prosent, mens Øst-Finnmark hadde en økning på 11 prosent.

– Veksten skyldes flere saker fra politiet enn tidligere, samt flere saker fra befolkningen generelt, konkluderer Konfliktrådene.

Konfliktrådet er sentral når ungdom begår straffbare handlinger, der det er behov for ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. I 2016 kom det bare inn seks saker, mens tallet i fjor var 14 i Finnmark. I øst ble det registrert 5 nye ungdomssaker og i vest 9 nye ungdomssaker.

Nasjonalt representerer voldtekt og seksuelle krenkelser blant barn, samt blotting og deling av nakenbilder på nett, en sterkt økende trend.

– Vi ser ikke den samme utviklingen i Finnmark. Dette kan skyldes at politi og påtalemyndighet ikke har vært tilstrekkelig oppmerksom på at slike saker kan egne seg for Konfliktrådet, heter det i pressemeldingen.