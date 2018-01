nyheter

– Vi ønsker ikke å uttale oss om Giske-saken, men om Me- too-saken generelt kan vi si at ingenting er bedre enn at man får fokus på seksuell trakassering og maktmisbruk, både i politikken og på andre arenaer, sier hovedutvalgsleder for helse-og sosial, Kristin Jensen, som på vegne av Alta Arbeiderparti svarer på henvendelsen fra Altaposten om Giske-saken og Me-too-kampanjen.

Jensen mener det er åpenbart at Me too-kampanjen er nyttig.

– Vi har mye å gå på når det gjelder respekt for det annet kjønn og dette gjelder begge veier, selv om det er flest menn som misbruker sin rolle og makt, sier Jensen, som svarer bekreftende på om hun selv har opplevd dette.

– Ja, det har jeg, men ikke etter at jeg kom inn i politikken.

Guttene må lære

Kristin mener bestemt at kvinner nord for polarsirkelen ikke skal tåle mer enn andre.

– Nei, å dra nordnorge-kortet i denne sammenhengen er overhodet ikke akseptabelt, sier Jensen, som mener at mye av løsningen ligger i oppdragelsen av fremtidens menn.

– Det at unge gutter, helt fra de er små, får lære hvilke grenser og holdninger som gjelder er viktig. Så at Me too- og grensesetting diskuteres ved frokost - og middagsbordet er veldig bra, mener den tidligere gründeren og nå lokalpolitikeren i Alta.