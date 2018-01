Vitne: – Dramatisk da politiet stoppet fluktbilen

nyheter

Biljakten som pågikk de tidlige nattetimer inn mot søndagen fikk et utløp uten større personskader, men bilene som var involvert fikk skader, deriblant en politibil som bevisst ble påkjørt under flukten.

– Opplysningene i blant annet Altaposten med politiet som kilde, om at biljakten endte ved Transfarelv bro er feil. Det var her på toppen av Kronstadbakken fluktbilen ble tvunget ut av veien, sier et kvinnelig vitne som Altaposten har vært i kontakt med.

Veldig dramatisk

Hun bor i området der bilen til slutt ende sin lange ferd, og opplevde det hele som svært dramatiske minutter like over klokken 14.00.

– Ja, det hele ble opplevd som veldig dramatisk med blålys, sirener og det vi tolket som bevæpnet politi. De fikk tak i de som var i bilen og lagt de i bakken. For meg så det ut som politiet hadde skytevåpen som ble rettet mot den kvinnelige passasjeren for å passivisere henne, men jeg er ikke sikker, sier kvinnen til Altaposten.

Flere timers jakt

Kort oppsummert startet biljakten i sentrum av Alta hvor en bil ble forsøkt stoppet, men bare ga gass og ifølge politiet kom opp i over 110 km/t i sentrumsområdet. Politiet fulgte etter bilen uten å presse opp hastighetene, og etter en tur innom sideveiene på Aronnes gikk ferden opp på Sennaland hvor hastigheten økte til over 140 km/t. Etterhvert fikk politiet snudd fluktbilen, forsøkt å stanse den med spikermatter og sperringer før den til slutt havnet ut av veien. Det skjedde på Kronstad-bakken ved inngangen til Leirbakkveien.

Ingen bevæpning

Operasjonsleder Svein Erik Jacobsen ved politiet i Finnmark sier til Altaposten at jakten var dramatisk, men at politiet ikke fikk bevæpningsordre under aksjonen.

– Meg bekjent var ikke politiet bevæpnet, fastholder Jakobsen.

På direkte spørsmål fra Altaposten vil han ikke konkretisere hvor mange polititjenestemenn som var involvert, Vitner forteller til Altaposten at det var mange, kanskje et tosifret antall.

– Det var i alle fall fem politibiler på Kronstabakken der bilen havnet ut av veien. Uten at jeg vet det vil jeg anta at politiet må ha brukt fysiske hindringer for å tvinge bilen ut av veien, sier vitnet.

Tidligere har politiet bekreftet at spikermatter var i bruk i forsøk på å stanse bilen, men at den likevel klarte å passere.

– Det var ingen fysiske sperringer på Kronstadbakken, slår operasjonslederen fast.

Varetektsfengslet

Det som imidlertid er hevet over enhver tvil er at fluktbilen har representert en fare for omgivelsene. Hastigheten har vært svært høy, selv om ting tyder på at sammenstøttet med snøskavelen på Kronstad ikke var preget av høy fart. I tillegg var føreren, en mann i slutten av 20-årene som er en kjenning av politiet, så sterkt ruset at politiet fant å måtte overføre han til helsevesenet. Han ble sendt til Tromsø med luftambulansen.

– Vi tar sikte på varatekstfengsling når vedkommende kan skrives ut av sykehuset. Den kvinnelige passasjeren er avhørt ved lensmannskontoret i Alta og ble permittert søndag formiddag, forklarer operasjonsleder Jacobsen.