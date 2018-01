Politiet jaktet i natt bil med sterkt ruset sjåfør

nyheter

Det hele startet med at en personbil ble observert i høye hastigheter i området rundt Midtbakken i Alta rundt klokken 02.00 natt til søndag. Ifølge operasjonsleder Svein Erik Jacobsen viste føreren av bilen ingen vilje til å rette seg etter politiets tegn og anmodninger om å stoppe. Hastigheten i den innledende delen av jakten var i denne delen av Alta oppe i over 110 km/t.

– Politiet la seg på hjul i et håp om å få stanset kjøringen som vi anså for å være til stor fare. Vi fulgte bilen inn i et område på Aronnes, videre gikk ferden over Kronstad og i retning Sennalandet, forteller operasjonslederen.

Dramatikk

Gjennom et samarbeid med Trafikksentralen fikk politiet senket bommen på Hammerfestsiden av Sennaland. Bilen det ble jaktet på snudde og startet tilbake mot Alta.

– Hvor stor hastighet pågikk jakten i over Sennaland?

– Det var nok hastighet på over 140 km/t, men jeg må legge til at politiet ikke presset opp hastigheten. Vi forskte hele tiden å holde god avstand for om mulig bidra til å dempe farten, forklarer Jakobsen.

Etter en tid møtte bilen som nå var på vei tilbake til Alta, politiet. Det skulle vise seg å være to personer i bilen, en mannlig fører og en kvinnelig passasjer i henholdsvis først og sist i 20-årene. I forsøket på å passere politibilen har det vært et sammenstøt, og som følge av det har politiets bil fått betydelige skader. Det skal også ha blitt lagt ut spikermatter for å stoppe bilen, men den jaktende bilen skal ha kommet seg forbi mattene.

Endte i grøfta

Ferden endte imidlertid ikke på Sennaland, men på Transfarelvmoen ved Transfarelv bro, og da i grøfta. De to i bilen la da på sprang inn i skogen, men ble etter en tid pågrepet av politiet.

– Begge er gamle kjenninger av politiet og var ruset. Føreren var så sterkt ruset at politiet besluttet å sende vedkommende til Tromsø hvor vedkommende er under kontroll av helsevesenet, informerer politiets operasjonsleder, Svein Erik Jacobsen.