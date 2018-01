Nå legger Widereø ned rute i nord

nyheter

Widerøe legger ned den korte flyruten mellom Tromsø og Bardufoss i Troms, bekrefter flyselskapet. Mange har spådd at billettpriser vil bli skrudd opp og at ruter lagt ned, nå som FlyViking er historie. Det avkreftes av Widerøe.

Grunnen er enkel, forklarer Widerøes direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, til Folkebladet.

– Vi har slitt med passasjergrunnlaget over tid. Vi har ikke klart å mobilisere passasjerene i tilstrekkelig grad, sier hun.

Hun understreker samtidig at dette ikke har sammenheng med at konkurrenten FlyViking kunngjorde i romjula at de innstiller sin drift fra 12. januar.

– At vi skulle redusere Tromsø-ruten ble bestemt allerede i oktober i fjor, sier Brandvoll.

Ruten ble startet opp 1. mai 2017, og flyturen tar rundt 25 minutter. Ifølge Nordlys var ruten omstridt, fordi den var så kort at man like gjerne kunne kjøre eller ta buss, en reise som tar drøyt to timer.

Naturvernforbundet i Troms var blant dem som gikk ut mot opprettelsen.

– Vi synes det er totalt unødvendig med en flyrute som er så kort. Det på en strekning som er veldig godt dekket med buss. Vi skjønner ikke vitsen med ruten, sa Anton Hauan til avisen i mars i fjor.