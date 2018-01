Mangler lærere – fyller på med ufaglærte

nyheter

– Det er fullstendig uakseptabelt at våre barn i Alta må undervises av ufaglærte. Dette er ikke noen nedvurdering av assistenter eller vikarer uten utdanning, mange gjøre en fantastisk jobb. Men det er en grunn til at de det er krav om at undervisningen skal ledes av utdannede lærere med mange års utdanning bak seg, sier varaordfører Anita Håkegård Pedersen.

Dokumentert behov

Leder i Utdanningsforbundet i Alta, Annette Berger, har sammen med sine kolleger i forbundet for andre året på rad gjennomført stikkprøvekontroll ute i skolene i kommunen.

– Jeg gjorde noen undersøkelser ute på skolene i november i år, en oppfølging av det Altaposten hadde reportasje på siste vinter og som viste tall over bruk av ufaglærte rundt november 2016. Samme type undersøkelse i 2017 viser at fortsatt har store utfordringer. Jeg har ikke vært i kontakt med alle skolene i Alta, men tendensen er klar, sier Berger og viser til at man kan skille mellom undervisningspersonale som oppfyller kompetansekravene for tilsetting i skolen, etter opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2 og de som IKKE gjør det. Det er sistnevnte som utgjør gruppen ufaglærte.

– Innslaget av ikke-kvalifiserte i skolen er økende, sier Berger og legger til at trenden i «november-undersøkelsen» bekreftes av annen dokumentasjon.

Offentlig statistikk forsterker at utviklingen i Alta på bruk av ufaglærte lærere går i feil retning. Tall tilbake til skoleåret 2010/11 viser en sterk økning i bruk av ufglærte i Alta-skolen. Her er tall for Alta-skolen hvor vi ser utviklingen over lengre tid (GSI kilde):



2017/18:

15,6 årsverk ufaglærte

251,9 årsverk faglærte



2013/14:

4,6 årsverk ufaglærte

257,5 faglærte



2010/11:

5,1 årsverk ufaglærte

269,9 årsverk faglærte

I disse tallene er ikke vikarene inne. Tallene hentes ut på et gitt tidspunkt i oktober og som er tilsatt. Disse tallene gjelder for ordinær undervisning. Det er ikke tatt med spesialundervisning, samisk og særskilt norskopplæring.

Krise allerede

Tallene som UF og Berger har ha hentet inn viser at for november måned hadde de fem skolene (av seks tilfeldelig utvalgte) som oppga data for bruk av ufaglærte lærere hatt 645 timer med undervisning ledet av ikke-kvalifiserte lærere. Omregnet i en mer forståelig skolehverdag betyr det at åtte klasser i november har hatt en skolehverdag hvor ufaglærte har hatt ansvaret for undervisningen. Bruken av ufaglærte lærere i 2017 er på ingen måte bedre enn de som ble avdekket i en lignende undersøkelse høsten 2016.

– Krever tiltak

Utdanningsforbundets leder krever nå at ansvarlige politikere i Alta kommune som roper høyt om å bringe Alta-skolen over landssnittet i kvalitet målt etter nasjonale prøver og eksamensresultat, følger dette opp. Et virkemiddel alle er enige om er at skal resultatene forbedres må lærerne gis gode arbeidsforhold, og undervisningen må skje med kvalifiserte og oppdaterte lærere.

– Pensjonsavgang, frafall og økende antall ukvalifiserte representerer betydelige utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde lærere. Det rimer ikke med politikernes mål om bedre kvalitet, påpeker Berger.

Tid med elevene

Utdanningsforbundet viser til at vilkårene for selve yrkesutøvelsen, med blant annet tid til å konsentrere seg om kjerneoppgavene, er en sentral faktor for å rekruttere og beholde lærere.

– Dette er ikke bare nødvendig for å rekruttere lærere til klasserommet, men også avgjørende for at de erfarne lærerne som ønsker å stå i yrket lengst mulig, blir gitt anledning til det. Utdanningsforbundet har vært i dialog med både politisk ledelse og kommuneadministrasjonen når det gjelder rekruttering. De deler våre bekymringer, men dessverre er det iverksatt få tiltak for å stoppe denne utviklingen, konstaterer lederen i Utdannignsforbundet i Alta.

Må ha flere lærere

I romjulen skrev VG om Oslo kommune som må opprette 850 nye lærerstillinger som følge av en lærernorm med maks antall elever per lærer i hele grunnskolen. I tillegg kom det frem at 2021 blir et unntaksår uten nye lærerkull fra lærerutdanningene. Årsaken er overgangen fra fire- til femårig lærerutdanning med oppstart sist høst.

Marit Arnstad er parlamentarisk leder for Senterpartiet på Stortinget og sitter i utdanningskomitéen. Hun forstår ikke parti som godtar en enorm bruk av ufaglærte samtidig som svært gode kvalifiserte søkere til lærerutdanningen stoppes i døra fordi de har tre og ikke fire i faget matematikk.

– Men det er jo mulig å ta forkurs og jobbe litt ekstra for å skaffe seg den 4-eren?

– Ja, men det skaper en skjevhet, og kan føre til at unge mennesker som var motivert for å bli lærer, velger andre utdanninger. Nå trenger vi alle de motiverte lærer-spirene vi kan få, svarer Arnstad på spørsmål fra VG.

Hun vil heller at snitt-karakterene skal brukes under opptak – fremfor spesielle krav til utvalgte fagkarakterer. I tillegg mener hun avskilting av allmennlærere som ikke vil tilfredsstille de nye kompetansekravene innebærer at skolen skyver fra seg lærerressurser som er viktige for samfunnet.

Endrer ikke

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det er helt uaktuelt å revurdere såvel kompetansekrav som karakterkrav.

– Vi vet at hva slags lærer elevene får er det som betyr aller mest for hvor mye de lærer. For eksempel fra TIMSS-studien som kom i fjor vet vi at det er en sammenheng mellom lærernes utdanning og elevenes læring. Derfor fortsetter vi den store satsingen på videreutdanning for lærere, sier Røe Isaksen til VG og legger til at Sp er nær norske mestere i å beskrive problemer fremfor løsninger.

Skolestatsråden vedgår imidlertid at lærer-rekruttering er en utfordring.

– Vi har en ekstra utfordring i å rekruttere lærere for småskole-trinnet og i Nord- Norge, det er riktig. Men det stod på ingen måte bedre til med lærerrekrutteringen under de rødgrønne, minner han om.

– Hva er planen for å skaffe nok kvalifiserte lærere til innfasingen av lærernormen?

– Vi har allerede tatt flere grep for å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv og dermed få flere dyktige lærere inn i skolen. Fra i år kan studenter som starter på lærerutdanningen og fullfører på normert tid, få ettergitt inntil 161.000 kroner av studielånet. Den nye masterutdanningen vil også gi fremtidige lærere høyere lønn – og mer status, klargjør Røe Isaksen overfor VG.

Han mener rekrutteringen av lærerstudenter ikke er så helsvart som mange gir inntrykk av. Både grunnskolelærer-utdanningen for 5. til 10. trinn og lektorutdanningen hadde økning i henholdsvis søkning og fremmøte før dette studieåret.