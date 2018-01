nyheter

I løpet av natt til lørdag ble to biler i Alta avskiltet grunnet mangelfulle papirer. Politipatruljen påtraff to kjøretøy hvor det lå inne avskiltingsbegjæring på kjøretøyet. I det ene tilfellet dreide det seg om ikke gjennomført eierskifte, mens det i sak to ikke kommer tydelig fram på meldingene fra politiet på Twitter på hva årsaken er til avskiltingen.