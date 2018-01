Grunnsikring kan gi 100 nye boligtomter

nyheter

– Endelig skjer det noe konkret når det gjelder Falsen/Svenbakken-feltet. Dersom potensialet til feltet utnyttes snakker vi om over 100 boligtomter. Det vil være et veldig godt bidrag til å kunne redusere tomtekøen, sier SVs Otto Aas som i mange år som politiker har vært ekstremt opptatt av å få utbygd flere felt og sikre at Alta-ungdom får mulighet til egen bolig i hjemkommunen.

– Vi snakker om det viktigsgte grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling i Alta. Boligpolitikken er svært viktig for Alta, påpeker Aas.

Flere års mas

Han har i nær ti år brukt mye av sitt politiske engasjement til å få fortgang i boligbygginen, og da ikke minst få fram kommunale boligtomter til selvkost for å dempe prisnivået. Han har vært spesielt opptatt av feltene avsatt i kommuneplanen i hjembygda Tverrelvdalen.

– Årsaken til at hovedfokus mitt har vært mot Kviberget- og Svenbakken-feltet i Tverrelvdalen er at de i tillegg til Bangjorden/Skogheim i Saga, er felt av litt størrelse som først kan realiseres. Vi ser at det haster med å få fram nye eneboligtomter, og her er det felt med så stort potensial at det vil kunne ta unna store deler av tomtekøen. Samtidig er jeg opptatt av at vi kommer i gang med planleggingen av Skoddevarre boligfelt for å få en balansert utbygging mellom øst og vest. Dessverre er det ting som tyder på at det vil ta lang tid å få realisert Skoddevarre-feltet, og at vi derfor må konsentrere oss om feltene i øst for på kort sikt løse utfordringene.

Fikk beskjed

Han og et flertallet av Ap, SV og Venstre ga i desember 2014 klar beskjed til administrasjonen under budsjettbehandlingen at grunnen til Falsen/Svenbakken-feltet måtte sikres gjennom en avtale med grunneierne. Så langt har ikke ordren blitt fulgt opp.

– Ja, jeg er enormt frustrert over at administrasjonen ikke synes å ta politiske signal. Det er faktisk signal i vedtaks form. Uansett er det vi, dagens ordførerparti, som sitter med ansvaret. Vi blir målt i forhold til resultatene. Så langt er det bare å innrømme at v i har lite å vise til, og vi er milevis unna å oppfylle målet og lovnaden om at det til enhver tid skal ha ledige kommunale tomter å tilby de som nå jakter på bolig.

Men leilighetsprodjuksjonen går jo for fullt i Alta?

– Ja, det er vel og bra at det bygges leiligheter. Samtidig tyder også prisene på leiligheter at det er underdekning i markedet. Mange unge familier i Alta vil imidlertid bygge sin egen enebolig hvor de kan få ned prisen ved egeninnsats, og ha litt mer plass både inne og ute. Potensialet for dette finner vi i øyeblikket i Alta Øst, og da først og fremst med feltene i Tverrelvdalen, påpeker Aas.

Områdestabilitet

For Falsen/Svenbakken-området har manglende kloakkløsning og indikasjoner på at deler av feltet har svak områdestabilitet, gjort at mange har vært skeptisk til at kommunen skulle satse her. Opprinnelig hadde private Barlindhaug en intensjonsavtale om kjøp av grunnen og utvikle feltet, men gikk fra dette på grunn av at kloakkløsning ville bli dyrt, samt at de antok at det ville bli kostnader med å sikre grunnen etter at de hadde fått påvist kvikkleire i deler av det avsatte området. Nå er hovedkloakken framført til Øvre Tverrelvdalen og eneste utfordring er områdestabiliteten.

Med enkle tiltak kan stabiliteten økes. Slike tiltak er planlagt go delvis gjennomført innen en kostnadsramme på et par millioner kroner for Alta kommune. Et område i Talvik er sikret, og nå står området ved skolen i Rafsbotn for tur. Deretter skoleområdet i Tverrelvalen.

Strengere krav

– Kravene til sikkerhet er skjerpet betydelig de senere år. Det er veldig strenge krav til dokumenterbare undersøkelser basert på grunnboringer og vurderinger. Faktisk er det sånn at når en konsulent har gjort sine vurderinger og har konkludert, er det krav om at en ny uavhengig konsulent skal kvalitetssikre konklusjonene, forklarer fagansvarlig for arealplan i Alta kommune, Hallgeir Strifeldt.

Kjøper tjeneste

Avdelingen for samfunnsplanlegging hvor Strifelt jobber, har nå hatt anbud ute for å få utredet områdestabiliteten. Det er Norconsult som har vunnet oppdrag. De skal i gang med utredningen straksdet foreligger boreprøver fra fra området. Anbudet for å boreoppdraget er gått ut, og denne delen av jobben håper Strifeldt kan være unnagjort relativt raskt.

– Håpet er at vi skal ha fått en ferdig rapport om områdestabiliteten i løpet av første kvartal 2018, men det er ikke satt noen tidsfrist. Vi har oppfattet at dette feltet har høy prioritet og skal gjøre vår del av jobben raskt, lover fagansvarlige Strifeldt.