Veien til Sørvær stenges i to uker 

8. januar starter arbeidet med permanent sikring av fylkesvei 102 til Sørvær. Dette innebærer at veien kan bli stengt et par uker og at hurtigbåt i utgangspunktet er eneste transportmulighet.

Det opplyser Statens vegvesen i Finnmark på sine nettsider.

Veien åpnet fredag ettermiddag, men kan bli stengt på kort varsel, ettersom vær- og temperaturforholdene er ustabile og det er fare for nye ras.

- Vi har forståelse for at folk som skal til og fra Sørvær er frustrerte over situasjonen, men sikkerheten for trafikanter og for de som skal arbeide på veien må komme først. Når vi får gjennomført permanent sikringsarbeidet på veien, vil vi få en trygg vei og forhåpentligvis unngå slike situasjoner, sier prosjektleder Tor Inge Hellander i Statens vegvesen i Finnmark.

De første steinrasene ved Falkebergtunnelen mellom Breivikbotn og Sørvær i Hasvik gikk natt til 21. desember.