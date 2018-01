– Havnene er jo kystens riksvei

nyheter

– Vi er redd det blir seks år med dvale. Havnene er vår ferdselsåre langs kysten, der fisken vandrer. Tenk om vi ikke skulle ha bygget veier eller togskinner på seks år! Lille Hasvik kommune eksporterer for over 1 milliard kroner i året – om de skulle få bevilgning til fiskerihavn basert på folketallet, ville de jo ikke fått noe, sier en engasjert Bente O. Husby i Vest-Finnmark regionråd.

Nå gleder hun seg enormt til seminaret de har fått til i Oslo i neste uke.

Lille Vest-Finnmark regionråd kan nemlig vise seg å være det som skal til for å reversere en beslutning de mener truer fiskerinæringas eksistens. Regionrådet tar opp kampen mot beslutningen om å overføre fiskerihavnene fra Kystverket til de nye regionene. Nå inviterer de interessenter til et stort møte 9. januar. Ikke i en av de små, fiskeriavhengige kommunene, men på Radisson Blu Plaza i Oslo.

– Vi bestemte oss for å møte stortingsrepresentanter og folk fra departementene der de er – i Oslo. Når så mange fra regionene allerede er der i forbindelse med nord-i-sør-konferansen, passer det bra. Målet er å sette fokus på fiskerihavnene og det som er iferd med å skje, sier Bente Husby.

De har fått med seg regionrådene Øst-Finnmark, Nord-Troms og Vesterålen, samt Finnmark fylkeskommune som samarbeidspartnere.

– Målgruppene er kommunal og fylkeskommunal ledelse i Nord-Norge, regionrådene, og departementene, forteller Husby.

Det er selvfølgelig også sendt ut invitasjon til ekspertutvalget for regionreformen, transport- og kommunikasjonskomiteen, samferdselskomiteen, og næringskomiteen på Stortinget, og stortingspolitikere fra Nordland, Troms og Finnmark. Både Kystdirektoratet og Kystverket vil være til stede. Hittil er det 50 påmeldte.

Et lite punkt i regionreformen

Det er etter at fiskerihavnene i juni 2017 ble besluttet overført fra Kystverket til de nye regionene, at saken har fått så stor oppmerksomhet. Etter 2020 er ingen fiskerihavner på Kystverkets budsjetter. Vest-Finnmark regionråd bestemte seg for å gjøre det de kan for å få fokus på saken, om mulig reversere beslutningen.

– Regionrådet var i Oslo i november, og arrangerte møter med både Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, forteller Husby.

– Vår frustrasjon er at vi føler det er så vanskelig å nå frem med fakta. Når det er et lite underpunkt under regionreformen er det ingen som ser hvor stort det er. For oss på kysten er det være eller ikke være, også for staten er det jo være eller ikke være – i forhold til å få inntekter fra fiskerinæringen, slår Husby fast.

Stor kunnskapsmangel

At kommunaldepartementet skal overta ansvaret, bekymrer også. For verken samferdselsdepartementet eller nærings- og fiskeridepartementet har ønsket det.

– Når til og med tidligere fiskeriminister og medlem av ekspertutvalget for regionreformen, Svein Ludvigsen, vil beholde fiskerihavnene på statlig nivå, så er det noe som er galt, sier Bente Husby.

– Når vi så at han som sitter i ekspertutvalget også var uenig, tenkte vi: Hvordan kan vi påvirke dette?

Da bestemte vi oss for dette seminaret. Det er stor kunnskapsmangel for hvordan fiskerihavnene fungerer, slår hun fast.

– Er målet å reversere beslutningen, og beholde havnene i samferdsel og Kystverket?

– I hvert fall å få det opp til ny debatt! Så nå pøser vi på med informasjon. Fiskerihavner er et nettverk som er bygd opp som en riksvei for fiskerinæringen, sier hun.

– Vest-Finnmark Regionråd har respekt for Stortingets vedtak, og ser at dette kan åpne for nye muligheter. Men samtidig er vi også sterkt bekymret for muligheten de 11 nye regionene har til å kunne etablere tverrfaglige fagmiljøer for plan- og utbygging i havnene, som det Kystverkets miljøer i dag besitter i Honningsvåg og Kabelvåg, avslutter hun.