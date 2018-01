Unge vil endre livsstil, men vet ikke hvordan

nyheter

– Det viser seg at unge som flytter hjemmefra mangler nødvendig kunnskap om hvordan de skal lage sunn og rimelig mat. De mangler også ferdigheter og organisering av matrutiner og treningsrutiner, forteller stipendiat Anne Sofie Sand ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Saken er først publisert av UiT

Hun har nylig publisert en artikkel i BMC Public Health, der hun har intervjuet unge – både normalvektige og overvektige – om hva som motiverer/hindrer dem for å få til en livsstilsendring.

– At unge i dag mangler kunnskap om hvordan de skal lage seg sunn mat, er det et tegn på at det er curlingbarna som nå forlater redet?

– Jeg har ikke tenkt på det slik, men vi ser i studien at dette med sunn livsstil er noe de unge snakker lite om. Vekt er et tabubelagt tema. Vi leser mye om temaet i pressen, men dette snakkes det lite om blant de unge. De har et kroppspress som de ikke vil snakke om. De er redde for å såre hverandre, og det gjør ikke saken bedre, sier veileder Nina Emaus.

Studien baserer seg på intervjuer fra et relativt lite utvalg, og både Sand og Emaus mener at det er for lite forskning på denne aldergruppen. I dag finnes det få studier om emnet.

– Vi vil fortsette å forske på temaet. I forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering, som ledes av professor Gunn Pettersen, er det flere prosjekter som tar for seg unge voksne og deres utfordringer, avslutter Emaus.