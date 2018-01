De nye redningshelikopterne lar vente på seg. Fiskarlaget er bekymret

nyheter

Overfor både justis- og forsvarsdepartementet har de uttrykt bekymring over at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stasig utsettes. Og at Kystvakta nå også selv er bekymret for NH90-prosjektet på kystvaktens skip.

Torsdag sendte Norges Fiskarlag brev til begge departementene, med alvorlig bekymring knyttet til at innfasingen av nye helikopter stadig utsettes. Hendelsen på Sola i slutten av november, der et av de nye redningshelikopterne veltet under testkjøring på bakken, trolig vil bety en ytterligere utsettelse, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

– Dette skaper betydelig usikkerhet om redningsberedskapen, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Fra 2018 til 2021 skal de gradvis erstatte de over 30 år gamle SeaKing-redningshelikoptrene.