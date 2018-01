50.000 nye jobber på ett år

nyheter

Det var i overkant av 2,8 millioner jobber i Norge i tredje kvartal 2017. Det er en økning på 49.000, eller 1,7 prosent, sammenlignet med samme periode året før, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

I tredje kvartal i fjor var det drøyt 2,6 millioner lønnstakere som arbeidet i Norge, en økning på 43.000 personer fra året før. Det er registrert en økning i antallet arbeidsforhold for alle aldersgrupper og i samtlige fylker, men veksten var størst i Finnmark, Oslo og Troms og lavest i Rogaland.

Partilederne i Høyre, Frp og Venstre kunngjorde i en pause i regjeringsforhandlingene på Jeløya torsdag at det å få flere i jobb blir en hovedprioritet framover. Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup mener de ferske SSB-tallene viser at utviklingen går i riktig retning.

– Det er svært gledelig at det er skapt nærmere 50.000 nye jobber det siste året, at flere unge kommer i jobb og at jobbveksten er dobbelt så høy i privat sektor sammenlignet med offentlig sektor, sier han til NTB.