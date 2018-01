Fiskeriministeren vil besøke deg som jobber med havet

nyheter

Hvert år tømmes lokalene hos Nærings- og fiskeridepartementet og alle de 350 ansatte reiser ut på bedriftsbesøk. I 2018 ønsker de å møte de som jobber med havet, skriver departementet i en pressmelding.

– Havet byr på store muligheter. I 2030 vil 40 millioner mennesker globalt jobbe i havnæringene, og havøkonomien vil doble seg, sier næringsminister Monica Mæland (H), som også skal på bedriftsmøte.

Bedriftsbesøkene vil finne sted mellom 9.-13. april 2018, og nå ønsker departementet at de som jobber i næringen tar kontakt.

- Vi ønsker å møte de som har gode ideer, utvikler nye og spennende teknologier og som tror på at havet er fremtiden for Norge, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).