7 av 10 vil endre matvanene sine

Mange har et ønske om å endre litt på egne vaner, og motivasjonen er ofte et ønske om å gå ned i vekt. I aldersgruppen 26 – 39 år ønsker hele 85 prosent å endre på eget kosthold, viser en ny undersøkelse gjennomført av Skuterud Kløvstad på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Hele 7 av 10 har ambisjoner om å endre på egne matvaner. Det blir spesielt aktuelt etter julefeiring med mye og uvant mat og kanskje mindre aktivitet enn vanlig.

– Ikke gap over for mye på en gang, er rådet fra Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Gjør noen små enkle grep i hverdagen, som er lystbetont og overkommelig. For eksempel kan du starte med å øke plassen til grønnsaker på middagstallerkenen. Det gjør måltidet sunt, godt og mindre kaloririkt.

Over halvparten av befolkningen ønsker å gå ned i vekt

Andelen voksne som er overvektige har økt betydelig de siste 40 – 50 årene, og mange ønsker å gjøre noe med det. Hele 56 % ønsker å legge om kostholdet sitt for å gå ned i vekt. Undersøkelsen viser at 87 % av de som ønsker å redusere på noe vil redusere inntaket av tilsatt sukker, mens 78 % av de som vil spise mer av noe velger seg grønnsaker. 74 % ønsker å spise mer fisk og 50 % ønsker å spise mer frukt og bær. Det er gode valg, og helt i tråd med Helsedirektoratetes anbefalinger.

– Det kan se ut som folk i stor grad er kjent med hva som skal til, forteller Gerd Byermoen, men det kan allikevel være vanskelig å skulle snu opp ned på etablere vaner med et knips. Mitt råd er å tenke på alt det gode du kan spise, og spise mer av det. La frukt og grønnsaker være en naturlig del av alle måltider.

Tenk på alt det gode du kan spise mer av

Mange av oss er vanemennesker, og bare en liten endring kan utgjøre en stor forskjell over tid. Hvis du for eksempel er en av dem som alltid spiser to skiver til frokost, anbefaler vi å velge grovt brød og ha litt ferdige oppskårede grønnsaker til å pynte skivene med. Det gir en hyggelig matopplevelse og en god metthetsfølelse som varer lenger. Et variert innslag av grønnsaker, frukt og bær gir energi, styrker immunforsvaret og hjelper til å holde oss frisk. I tillegg setter det farge og smak til måltidet.

Blir det lenge mellom lunsj og middag er det fint å ha en banan eller et par gulrøtter i beredskap. Det blir et mellommåtid som gir godt påfyll, og holder humøret oppe til neste måltid.

Du kan oppnå mye bare ved å la grønnsakene ta litt mer plass på middagstallerkenen. Maten blir mer fargerik og dermed også mer fristende. Med mer grønnsaker blir du mett og god og vil automatisk redusere på noe av det andre.

Fjorårets store trend Pokebolle er fortsatt like aktuell, og et godt tips til fredagskosen. Se oppskrift på Pokebolle og få andre gode tips på frukt.no.

* Undersøkelsen er gjennomført av Skuterud Kløvstad på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt, desember 2017. Hensikten var å avdekke holdninger og kunnskap om mat i befolkningen. Feltarbeidet er gjennomført av Norstat og undersøkelsen er landsrepresentativ.

Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønt har som formål å spre matglede og øke folks kunnskap om frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Vårt mål er "5 om dagen" til alle, som vil bidra til en sunnere og friskere befolkning.