Thomasbakken grendelag samlet i tradisjon tro, en mengde familier og barn som gikk i fakkeltog på nyttårsaften.

– Grendelaget har gjort dette i noen år, en fin start på nyttårsfeiringa, opplyser leder for grendelaget, Even Tubez.

Se flere bilder fra fakkeltoget øverst i saken.

Han opplyser at de etter marsjen, fyrte opp et stort bål for pølsegrilling i gapahuken ved fotballbanen.

– Vi skal også ha felles rakettoppskyting som starter klokken 20.00, melder Tubez.