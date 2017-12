Snart blir rasutsatt vei stengt på nytt

nyheter

Fram til arbeidet med sikringstiltakene starter vil veien holdes åpen, med mindre det blir væromslag eller det oppdages forhold som gjør fjellet ustabilt, skriver Statens vegvesen på sine hjemmesider. Planen var å starte denne uka, men undersøkelser har vist at arbeidet ble såpass omfattende og utstyrskrevende at man vil vente til over nyttår med dette arbeidet.

– Vi har nå lagt en plan sammen med entreprenøren for hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og disse vil starte 8. januar, sier Kurt Mørk Eriksen, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark.

Informasjon om alternativ transport mens veien er stengt vil komme over nyttår.

Mens arbeidet i fjellet pågår vil veien måtte stenges i flere dager. Statens vegvesen opplyser at veien holdes åpen fram til denne dato, men da under ekstra overvåkning. Ikke minst holder man et øye med endringer i vær og temperaturforhold. Det opplyses, slik tidligere varslet, at veien kan bli stengt på kort varsel, av sikkerhetsmessige årsaker.

– Følg med på oppdatert trafikkinformasjon til 175.no, lyder det fra Statens vegvesen.