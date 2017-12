Kutter avgift for 1.500 bedrifter

nyheter

Det betyr at over 1.500 bedrifter får til sammen 585 millioner kroner mindre å betale i arbeidsgiveravgift, noe som vil gi bedre rammebetingelser for næringsutvikling i distriktene, mener finansminister Siv Jensen (Frp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Det betyr at bedriftene blir mer lønnsomme, og vi sikrer viktige arbeidsplasser i distriktene, sier Sanner.

Gjennomslag i EU

Satsene ble hevet i 2014 etter at EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne redusert arbeidsgiveravgift.

Siden har regjeringen jobbet hardt med å få endret EUs regler, slik at transport og energi igjen kunne være omfattet av den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen). Tidlig i sommer ble det klart at Norge hadde fått gjennomslag i EU for sitt syn.

Tett dialog

– Vi hatt en tett dialog med både kommisjonen og ESA, og i mai i år ble det klart at kommisjonen godtok de norske forslagene til endringer i EU-lovgivningen, opplyser Jensen i en pressemelding.

Endringene er nå tatt inn i EØS-avtalen, og 12. desember vedtok Stortinget at transport og energi igjen skulle inkluderes i ordningen.

