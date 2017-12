Dette må du huske når du feirer inngangen til det nye året

nyheter

Flere velger å markere overgangen til det nye året med fest i godt lag. Men god temning kan fort oppfattes som støy og bråk for de som bor i nærheten.

Er man beboer i borettslag og sameier, bor man som regel tett på sine naboer. Både borettslagsloven og eierseksjonsloven setter grenser for hvilke ulemper man kan påføre dem, og krysser man visse grenser er det å anse som mislighold.

– Det er forskjell på hva som bør tåles på nyttårsaften og på en vanlig tirsdag. Det er de urimelige ulempene loven forbyr. At naboens nyttårsfest strekker seg til langt på natt er noe man må forvente og vil ikke være urimelig, sier Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL. Hun legger til at det selvfølgelig er en grense for alt.

Unngå konflikt

– Mange konflikter rundt husbråk skyldes rett og slett ubetenksomhet, så ikke glem at du har naboer rundt deg. Får du klager bør du se om det er noe du kan gjøre. Det er ikke sikkert festen tar skade av at musikken er litt lavere eller at gjestene holder seg innendørs og ikke på balkongen, avslutter Aas Nilsen.

Et godt råd er å varsle naboene på forhånd.