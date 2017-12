2017 ble et nytt år varmere enn normalt

nyheter

– Året vi legger bak oss har ikke vært av de varmeste, men vi ser at trenden med høyere temperaturer holder seg, sier klimavakt Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt.

– Tallene så langt viser at vi på fastlandet lå 1,2 grader over normalen, sier Andersen.

Normalperioden regnes mellom 1961–1990.

2017 legger seg dermed på rundt en 20. plass, og ligger et stykke unna 2014 som var et spesielt varmt år – med hele 2,2 grader over normalen.

Vinteren skrumper

Men meteorologene ser et klart mønster–nemlig at vintrene skrumper inn.

– Hovedtrekket er at vinteren blir varmere. Januar skilte seg spesielt ut med 3,9 grader over normalen. Også februar og mars var varme, med henholdsvis 2,7 og 2 grader over normalen.

Selv om nok mange mente at sommeren var noe kjølig, kan Andersen fortelle at den for fastlandet under ett var ganske så normal.

Mer regn

Når det gjelder nedbøren har det også regnet mer – nærmere bestemt hele 120 prosent av normalen.

Heller ikke det gjør 2017 til et rekordår.

– Året har ikke vært blant de fem våteste, fastslår hun, selv om hun, bosatt i Bergen, medgir at de har det ganske fuktig.

– Vi observerer flere tilfeller av styrtregn og at nedbøren varer lenger, sier hun.

Dramatisk på Svalbard

For Svalbard er utviklingen dramatisk. Temperaturen på Svalbard lå uka før jul på 9 grader over normalen. Dermed kan det bli den 85. måneden på rad med høyere snittemperatur enn normalt.

2017 ser ut til å kunne ende opp 4,5 grader over gjennomsnittstemperaturen, opplyste Meteorologisk institutt tidligere denne måneden.

Global økning

Globale tall viser at november var den tredje varmeste november målt i løpet av de siste 137 årene, ifølge NASA-instituttet GISS.

Årets november lå 0,87 grader høyere enn gjennomsnittlig novembertemperatur mellom 1951 og 1980. Den varmeste november så langt ble notert i 2015 med 1,03 grader over normalen. Årsaken til varmerekorden den gang var værfenomenet El Niño, som det året var svært kraftig.

Alle de siste tre novembermånedene har globalt sett vært de varmeste siden målingene startet i 1880.

Hvis man ser perioden desember 2016 til og med november 2017, er det den nest varmeste perioden, bare slått av året 2015, som altså var sterkt preget av El Niño.

