17 mistet livet i trafikken i Nord-Norge i år

nyheter

Bare i 2014 og 2015 var det lavere dødstall på veiene i Nord-Norge, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I Finnmark var det to dødsulykker i trafikken i år. I fjor var det seks og i 2015 var det to. I 2012 var det ingen som omkom på veiene i Finnmark. Det eneste fylket i nord, de siste fem årene, der ingen omkom på veiene i løpet av et helt år.

– Selv om tallene vil variere noe fra år til år, viser dette at innsatsen mot trafikkulykker virker og at 0-visjonen er oppnåelig. Samtidig forteller tallene at det er nødvendig å jobbe kontinuerlig for at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd i trafikken, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

For selv om antall dødsulykker har gått ned, øker antall ulykker med personskade. Mens 358 ble skadd i trafikken i Nord-Norge i 2016, kan tallet i 2017 komme opp mot 400.

– Dette er urovekkende og en utvikling vi må følge nøye, sier Torbjørn Naimak.

Han kan imidlertid glede seg over at ingen syklister eller fotgjengere har mistet livet i trafikken i Nord-Norge i 2017. Det er også fjerde året på rad at ingen barn under 12 år er involvert i dødsulykker.