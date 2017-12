Holder hurtigbåten til Sørvær i drift uansett

nyheter

Til tross for at Statens Vegvesen tidligere torsdag meldte at FV102 mellom Breivikbotn og Sørvær åpnes midlertidig, ble det slått fast at åpningen vil avhenge av været – og at veien kan stenges igjen på kort varsel. Derfor holder fylkeskommunen hurtigbåt gående også fredag, til og fra den rasutsatte bygda.

– Det er positivt at veien er fremkommelig, men ut fra tilbakemeldingene fra Statens Vegvesen er åpen vei avhengig av stabilt, kaldt vær, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i en pressemelding.

Åpnet rasutsatt vei Statens vegvesen var på befaring ved Sørvær-raset torsdag.

Hva angår anløp til Sørvær neste uke så er rutene publisert, men her vil fylkeskommunen se an hva Statens vegvesen kommer fram til. Det kan bli aktuelt med båtanløp også i neste uke.

– Vi har en plan, og er klare, sier Holm-Varsi.