Fikk postkassa brutt opp, ber de som venter verdier i posten følge godt med

I en post på facebook gikk Jan Steve Jensen-Dyrstad ut og varslet om at låsen på postkassa deres er blitt brutt opp i løpet av jula:

– Jeg bor i Svaneveien og oppdaget nylig at en eller annen har brutt opp låsen på postkassa. Dersom noen venter på noe av verdi i posten, bør dere følge ekstra godt med fremover.. For jævlig at til og med posten ikke får være i fred, skriver Jensen-Dyrstad.

Lås ble lett match

Overfor Altaposten utdyper han:

– For en tid tilbake var det mye tyveri fra postkasser, og vi gikk til anskaffelse av postkasse med lås for å forebygge slikt. Men låsen var tydeligvis enkel match, sier han.

Tyveriet har skjedd i perioden mellom 22. og 27. desember:

– Vi hentet ikke avisa den 22. desember, og i går var jeg så i posten igjen. I mellomtiden har postkassa altså blitt brutt opp. Jeg vet ikke når dette skjedde, og har heller ikke bevis på hvem som kan ha gjort dette, men jeg har mine tanker, sier han.

Advarer andre

Han forteller at han la ut facebook-notisen og lar seg intervjue fordi han ønsker å varsle andre om hendelsen.

– Jeg er blitt gjort klar over at også andre i Alta har opplevd at postkassa er brutt opp og verdisaker stjålet den siste tiden. Blant annet vet jeg om en som fikk et kredittkort stjålet, sier han.

Altaposten la torsdag formiddag ut en sak der et kredittkort-tyveri fra ei postkasse, der kredittkortet ble brukt til å svindle for flere tusen i en Coop-butikk i Alta. Politiet mistenker «mannen som ikke kunne straffes».

– Jeg har ingen forutsetninger for å si noe om hvem som står bak innbruddet i vår postkasse, og jeg mistenker ikke at noen verdisaker eller viktige brev har blitt stjålet hos oss. Men jeg tenker det kan være greit å advare andre. Og uansett om vi ikke har mistet store verdier, så er det forferdelig irriterende at man ikke får ha tingene sine i fred, ikke engang posten skal få være. Det er nesten så man bør vurdere postboks, sier han til slutt.