Fanget «julestjerna» i nydelige omgivelser

nyheter

Mens Altapostens fotokonkurranse startet ut med en overvekt av bidrag med firbeinte fotomodeller, har stadig flere ivrige fotografer tatt turen ut i naturen, vitner bildetilfanget om. I jakten på tusenlappen Altaposten har lovet vekk har flere flotte bidrag kommet inn de siste dagene.

Flotte motiv fra Loppa

Hilde Bye har sendt oss bildet vi presenterer på forsiden til denne artikkelen.

– Julestjerna, lyder den korte kommentaren fra Bye, som også opplyser at bildet enkelt og greit er tatt på «stranda i Øksfjord».

Bye har sendt oss til sammen tre bidrag, alle for enkelhets skyld presentert først i bildeserien du ser over. Bildet der nordlyset ser ut til å slå som et lyn nedi et tre er tatt i Øksfjordbotn, mens siste bildet – passende titlet med «Nå skinner sola i vinduskarmen.....» er tatt gjennom et gammelt båthus i Øksfjordbotn.

Fant Orion på himmelhvelvingen

I likhet med Bye har også Truls Are Ratkje vært ute i naturen i jula. Bildet han har sendt oss er tatt ved Skogvannet mot Vestre Borras:

– Fanget en fantastisk stjernehimmel 26. desember, med Orions Belte klart og tydelig, skriver Ratkje.

Svinget seg på stuegulvet

Men det er ikke bare utendørs det har foregått ting verdt å feste til film. Kristina Isabell Andersen knipset et skikkelig flott bilde av sin niese:

– Min niese Sophia danser til julemusikk mens vi venter på julemiddagen, skriver Andersen om bildet, som ble sendt til oss onsdag.

Stolt av bestefar

Denne rundens mest sjarmerende bilde og beskjed kom fra Carmen Linea Rødberg. Sammen med bildet av nissefar og nissemor, har hun lagt ved en håndskreven beskjed til avisa:

– Min bestefar Norval Myrulveien 2a Alta har lagd nissefar og nissmor i haggen lagget av snø og vann. Han er veldig flink vert år. Hilsen stålt Carmen Linea Rødberg, som også gjør Altaposten obs på følgende:

– Jeg er 9 år.

Vi er hjertens enige i at bestefar Norval er helt rå på nissefigurer når jula nærmer seg, og han har et barnebarn som er minst like dyktig når det kommer til skriving.