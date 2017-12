– Se til Hammerfest!

nyheter

– I Hammerfest har de fått forbud mot privat fyrverkeri i bykjernen. Det hadde ikke vært meg imot om vi fikk det i Alta også, sier brannsjef Knut Suhr.

Han viser til den vellykkede felles oppskytinga som man har fått til i Saga.

– Da kjøres det fyrverkeri litt tidligere på kvelden. Det synes jeg er et kjempeinitiativ, sier Suhr.

Også i år kommer landets brannsjefer med advarsler om fyrverkeri spesielt og brannfare generelt i jule- og nyttårshelga.

– Bruk beskyttelsesbriller

Den viktigste endringen rundt fyrverkeri, kom da pinnerakettene (og før det – nødrakett-pennene), ble forbudt. Med rakettbatterier er det ikke like mange branner rundt nyttårsfeiringa som før.

– Butikkene har blitt veldig flinke til å informere om beskyttelsesbriller. De deler ut verneutstyr. Det er også noe vi sjekker opp når vi besøker utsalgsstedene, sier han.

–Er det like mye fyrverkeri som før?

– Det tror jeg nok. Jeg tror det fyres opp like mye som det alltid har vært gjort. Men det er mange år siden vi har hatt brann forårsaket av fyrverkeri nyttårsaften. Og heldigvis har vi snø, slår han fast.

Økning i uhell

Til tross for dette inntrykket, har uvettig bruk av fyrverkeri forårsaket personskader og branner. Nyttårsaften i fjor ble det registrert 65 uhell med fyrverkeri i landet. Det er en økning på 20 prosent fra året før. Det er fingre, ansikt og øyne som er mest utsatt.

– Det vi ofte får lese om, er ødelagt øye og lignende. Men her i Alta er det flere år siden sist vi fikk melding om slike skader, selv om det ikke er alt som er rapportert inn til oss, sier brannsjefen.

Etter at pinneraketter ble forbudet i 2008, har antall skader på personer og materiell stabilisert seg på et lavere nivå. Så alt i alt er personskader gått kraftig ned. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at antall skadde personer har gått ned med 68 prosent.

–Vanlige stjerneskudd er vel ikke farlige?

– I utgangspunktet ikke. Men rakettbatterier kan velte, og det har hendt. Vi opplever også at noen raketter i batteriet ikke går av. Da må man ikke rote i det, men la det være, sier Knut Suhr.

– Jeg vil advare mot brann i romjula og nyttårshelga. Ta dere god tid, tenk på levende lys, telys og juletrelys. Og bruk vett og forstand, sier brannsjefen.