Åpnet rasutsatt vei

For en uke siden gikk det to steinras på fv102 ved Falkenbergtunnelen mellom Sørvær og Breivikbotn. Siden har mer stein rast ut i veien. Torsdag morgen ble veien igjen stengt etter å ha vært åpen siden 1. juledag.

– De er igang med å få oversikt over omfanget av raset, og arbeidet som må gjøres, sa prosjektleder Kurt Mørk Eriksen i Vegvesenet til Altaposten torsdag formiddag.

Han sier de vil bruke dagen på å få en god oversikt i et vanskelig område. Det er behov for rensking av løs stein i fjellsida.

– Vi vil deretter sette igang tiltak for å ta ned løs stein, sier han.

– Kan veien åpne i dag? spør vi torsdag ved 13-tiden.

– Vi har ikke oversikt over omfanget ennå, så vi kan ikke si noe om når veien blir åpnet. Nå blir det å få entreprenøren og våre egne fagfolk til sammen å finne ut hvor omfattende arbeidet er, sier han.

Kan bli stengt igjen

Noe senere informerer Statens vegvesen via sine hjemmesider om at veien er åpnet igjen. Men det kan bli stengt igjen på kort varsel:

– Planen var å renske fjellet. Det viser seg imidlertid at det er behov for et mer omfattende sikringsarbeid med tyngre utstyr. Vi må derfor gjøre nærmere vurderinger av hva vi skal gjøre videre, sier Eriksen til egne nettsider.

Her fremholdes det at veien kan bli stengt igjen på kort varsel:

– Dersom observasjoner tilsier det, eller vi får et væromslag, kan veien bli stengt igjen på kort varsel. For øyeblikket ser det ut til at været vil være kaldt og stabilt de neste dagene,

Ustabilt

Vegvesenet advarer fortsatt folk mot å ferdes i rasområdet.

– Fjellet er ustabilt, og ingen har noe å gjøre i området så lenge veien er stengt. Det er farlig, slår han fast.

– Kan raset tyde på at det ikke ble ryddet ordentlig i høst?

– Det har jeg ingen kommentarer til, sier Kurt Mørk Eriksen.

Han oppfordrer folk til å følge med på 175.no der de hele tida skal få oppdatert informasjon.

Så lenge veien er stengt vil redningsskøyta foreta persontransport.