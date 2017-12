– Vi blir satt på gangen og søringene får bestemme

nyheter

Organisasjonen EDL frykter at den 12 år gamle finnmarksloven vil bli revidert med finnmarkingene som passive tilskuere.

– Med sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommune, må også finnmarksloven endres. Er ikke lokalpolitikerne i Finnmark våkne og snarest engasjerer seg, ja, så ender vi garantert opp med at det blir sametingspresident Aili Keskitalo og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som i lukkede konsultasjoner, kommer til å bestemme hvordan en revidert finnmarkslov skal se ut, sier leder i EDL, Jarl Hellesvik og legger til:

– Alle lokalparti, uansett politisk farge, bør ta en debatt om hvordan framtidens finnmarkslov skal være og praktiseres, men det absolutt viktigste er at vi får full åpenhet i prosessen og det ikke blir en eneste lukket konsultasjon.

Satt på gangen

EDL og Hellesvik har laget et diskusjonsnotat som er sendt samtlige partier i Finnmark, og nær samtlige lokallag i de samme partiene. I notatet blir det vist til at Troms og Finnmark nå blir slått sammen til en region. Dette innebærer at styringsmodellen for Finnmarkseiendommen (Fefo) må revideres. Dette skyldes at det er nedfelt i loven at Finnmark fylkeskommunen utpeker tre av de seks styremedlemmer i styret i Finnmarkseiendommen(Fefo). Sametinget utpeker de andre tre styremedlemmene.

«Vi må også minne om at Sametinget er et rikspolitisk-/etnokratisk-/etnopolitisk organ, hvor flertallet av Sametingets medlemmer er valgt av og blant personer som bor utenfor Finnmark. Dessuten er bare en liten del av befolkningen i Finnmark innmeldt i Sametingets valgmanntall», heter det i diskusjonsnotatet.

Nå frykter EDL at også de tre medlemmene som til nå har vært oppnevnt av fylkestinget i Finnmark nå kan bli oppnevnt av et organ hvor flertallet ikke er finnmarkinger. I det nye sammenslåtte Troms/Finnmark vil majoriteten av velgere befinne seg i dagens Troms fylke.

– Ikke problematisk

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier til Altaposten at hun ikke deler EDLs bekymring.

– Vi har fint kunne leve med at Sametinget som et nasjonalt organ, og hvor flertallet i manntallet er bosatt utenfor Finnmark, har oppnevnt tre av seks representanter i styret til Fefo. Om regiontinget for Troms/Finnmark oppnevner de siste tre i styret vil Fefo fortsatt styres av finnmarkinger. Kun de som er bosatt i Finnmark kan oppnevnes til Fefo-styret, påpeker Vassvik.

– Men vil ikke det svekke forutsetningen om at finnmarkingene på demokratisk vis skal kunne sette sammen et Fefo-styre på en måte som ivaretar deres interesser best mulig?

– Etter min mening er det andre problemstillinger knyttet til forvaltningen av land og vann som blir langt viktigere å debattere. Vi ser at det pågår en debatt i hele landsdelen opp mot sentrale myndigheter med tanke på forvaltning av utmark. Både innføring av fjelloven og Hålogalandseiendommen kan bli satt i sammenheng med en revisjon av finnmarksloven.

– Stor åpenhet

Hun og EDL er imidlertid helt enige på et annet punkt; endringene av finnmarksloven må skje i full åpenhet og hvor innbyggerne i Finnmark må høres.

– Etter min oppfatning kan og skal ikke Sametinget ensidig konsulteres. Det må være likevekt i konsultasjonen av Sametinget og Finnmark fylkesting fra sentrale myndigheter. Kommunaldepartementet må legge sterk vekt på hva fylkestinget mener. Vi representerer alle innbyggerne i Finnmark, og det er naturlig at vi lyttes til og har et avgjørende ord når endringene skal vedtas, sier Vassvik som allerede har fått klare signal fra kommunaldepartementet om at Finnmark fylkesting skal konsulteres på lik linje med Sametinget.

– Ta makta til Finnmark

I EDL håper de at fylkesordføreren og lokalpolitikere vil stå fram med et langt sterkere engasjement enn de til nå har vist.

– Vi i EDL kan rett og slett ikke se det for oss at de partipolitiske miljøene i Finnmark er så passive at de overlater til Sametinget og kommunal - og moderniseringsdepartementet, i felleskap og i lukkede fora, å bestemmer hvordan revisjonen av finnmarksloven skal bli. Vi regner derfor med at det nå blir diskusjoner innad i partiene/partilagene i Finnmark om dette. Det må komme krav fra de partipolitiske miljøene i Finnmark om at demokratisk valgte organer i Finnmark skal få være med på alle eventuelle møter mellom Sametinget og departementet om revisjonen av finnmarksloven, sier Hellesvik og legger til at prosessen ikke kan foregå uten full åpenhet. EDL viser til at under forarbeidene til finnmarksloven foregikk den viktigste delen av lovprosessen bak lukkede dører.

– Vi oppfordrer også til at saken reises i kommunestyrene i Finnmark, sier Hellesvik.

Lik rett til påvirkning

EDL har krav om endringer i Finnmarksloven. Her er en kortversjon: