– Che Guevara reddet livet mitt

nyheter

David Conceccion Letuse Hernandez

Født: 8. desember 1938, i byen Baracoa på Cuba

Aktuell som: Revolusjonshelt som sloss side om side med Raul Castro, Fidel Castro og Che Guevara som nyttårsaften 1959 marsjerte inn i Havana og frigjorde Cuba fra diktatoren Batista.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davids øyne er milde, men revolusjonshelten har sett mer død og lidelse enn de aller, aller fleste.

– David er familiens midtpunkt på Cuba. Han har en menneskelig varme og mildhet som er helt unik. Derfor er han elsket av alle, absolutt alle, sier niesen Yunelis Sanchez som hadde den lavmælte onkelen, eks-obersten og revousjonsheltlen på besøk i sitt andre hjem i Tverrelvdalen siste vinter.

I høst har mange hedret revolusjonseventyreren Che Guevara i anledningen 50 år etter hans død. For David er tiårene siden revolusjonen og den dramatiske hendelsen da Che reddet han fra det som kunne kostet han livet, fjerne hendelser. For David er minnene en dunkel fortid sett opp mot inntrykkene fra da fattiggutten som 12-åring måtte stå på egne bein. Tilfeldighetene gjorde at han ble en del av 26. juni-bevegelsen til Fidel Castro og ble aktiv i sabotasjeaksjoner i pre-revulosjonen.

Stort menneske

Minnene er krystallklare fra de første årene på 50-tallet og til revolusjonen var et faktum, og han gikk inn i hæren i det «Nye Cuba». Når vi kommer inn på Che Guevara blir David stille. Ut av kroppspråket er det ingen tvil at David nærer en ekte, og uvanlig stor, respekt for mannen som har blitt et ikon for svært mange i verden. Flere har de siste årene ønsket å demaskere og rive Che ned fra pidestallen. Påstanden er at han var fatalist med krav om at mennesket måtte underordne seg revolusjonen. Historikerne er uenige. Noen mener legen var en kaldblodig morder, som selv henrettet fanger uten å blunke. Andre at han var en idealist med et stort hjerte og menneskelig varme.

Til tross for språkproblemer og bruk av tolk under samtalen, er det aldri noen tvil om hvilket bilde av Che eks-offiseren mener er det rette.

– I denne verden er det noen svært få store mennesker, Che er en av dem, sier han stille

– Ga oss verdighet

Han vil ikke høre et eneste negativt ord om argentineren som ble hans venn, og også redningsmann. David peker på at Che gjorde seg selv og sitt eget velvære underordnet kampen for å gi undertrykte og fattige mulighet til å løfte seg ut av håpløshetens hverdag. Argentineren kunne levd det gode liv som utdannet lege. I hjemlandet hadde han en rik og velstående familie rundt seg. I stedet viser David til at Che var villig til ofre alt dette for revolusjonen som har gitt det cubanske folk verdigheten tilbake og løftet folk til en bedre hverdag.

– Som kommandant hadde Che en naturlig autoritet. Han påla seg minst de samme prøvelsene som sine menige soldater, enten det var å bære tungt eller begrenset tilgang til mat. I kamp tok han minst samme risiko som sine soldater, forteller 79-åringen og forteller videre at Che aldri hevet seg over de han hadde under kommando. Noe som kom til syne ved at han inntok alle sine måltider sammen med sine underordnede. Han krevde også ha lavere lønn enn sine soldater.

– I historiens sentrum

79-åringen ble pensjonert fra hæren for noen år tilbake etter å ha vært i flere blodige kriger i revolusjonens tjeneste. Først på Cuba da han ble en av Fidel Castros partisaner som nedkjempet diktatoren Fulgencio Batistas styre i 1959. Senere da han dro til Kongo (1975) hvor cubanere skulle bidra til å skape en folkelig revolusjon på det afrikanske kontinent. Etter vel ett og et halvt år var han tilbake på Cuba. Så måtte «teniente coronel», som vi med stor usikkerhet oversetter med militærrang «oberst», igjen ut i krig, denne gang i Angola. Begge stedene ble revolusjonen en fiasko selv om tusenvis av cubanere ofret sine liv i Afrika.

Det er vanskelig å forstå at David, som nærmer seg 80 med stormskritt, var en av mange deltakere i en myteomspunnet revolusjon i USAs bakgård. En revolusjon som indirekte førte til sovjetiske utplasseringer av atomraketter på øya hvor en nesten kan se over til USA og Florida. Verdens øyne var under Cuba-krisen (oktober 1962) rettet mot landet som nærmest ble tvunget i hendene på sovjetrusserne. Alle fulgte også med da Fidel Castro og folket på Cuba slo tilbake da USA i april 1961 innledet en omkamp om revolusjonen. I en CIA-regissert operasjon skulle Castro styrtes av en «hær» med eksil-cubanere. Da hæren gikk i land i Grisebukta ble invasjonsstyrken kastet på havet, mye takket være en folkelig mobilisering. USA forsøkte en rekke ganger å eliminere både Che og Fidel. Fidel overlevde alle attentatforsøk, men Che ble til slutt henrettet i Bolivia i en hendelse CIA var involvert i, men ikke direkte utøvende.

David sier at han har stor respekt for det amerikanske folket, men ikke har noe til overs for presidentene som har påført Cuba enorme prøvelser gjennom en embargo, en blokade som har stoppet handel og utvikling. Embargoen er fortsatt i virke.

– Obama ville lette på restriksjonene, men i praksis ble lite gjort. Nå går utviklingen igjen i feil retning igjen under Trump, sukker 79 åringen.

– Che reddet meg

Medregnet tiden som ung deltaker i revolusjonshæren har han vært soldat i tre ulike kriger og har hatt opplevelser her han ikke ikke vil dele med noen. Likevel var det i fredstid i forsvarets tjeneste at avstanden mellom liv og død har vært kortest. En dag i revolusjonens barndom, dagene etter at kamphandlingene var over og det nye Cuba skulle skapes og David fortsatt var en av soldatene i tjeneste, havnet David i en duell. En kamp på liv og død som han gikk seirende ut av. Heldigvis endte duellen kun i alvorlige skade og ingen død, men for David ble det reist tiltale. I utgangspunktet skyldig og uten sjanse til å vinne dersom krigsretten hadde blitt satt. I avhørene i forkant av krigsretten kom det fram at han hadde kjempet side om side med Raul Castro og andre store revolusjonshelter. Det skulle redde både livet og en militær karriere hvor han til slutt fikk graden teniente coronel, noe vi tror kan være det samme som oberst.

– Che dukket opp i fengselet noen dager før rettssaken. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle være med han ut å gå tur. Jeg fikk én eneste sjanse; kom det en eneste løgn ville ingenting kunne redde meg. Jeg glemmer ikke øynene til Che. De så tvers gjennom meg, og i løpet av tre tre timer måtte jeg legge fram alle mine synder. Saken ble avsluttet. Jeg fikk bli i hæren hvor jeg fikk stadig mer ledelsesansvar, forteller David og legger til:

– Senere fikk jeg et bilde av Che med en personlig hilsen skrevet på baksiden, et godt råd basert på at jeg hadde mistet kontrollen og latt følelsene styre. Rådet har jeg fulgt og bildet har blitt et kjært minne for meg.

Sabotasjegutt

Da David var 12 år måtte han flytte hjemmefra og byen Baracoa. I storfamilien med ni barn var det en dyd av nødvendighet at barna debuterte tidlig i arbeidslivet. Che ble sendt langt vekk, fra byen på spissen av øya Cuba der familien bodde, og havnet til slutt i Havana før han igjen kom til Santiago del Cuba. Her ble han fanget opp av mostandsbevegelsen som brukte David til å frakta eksplosiver til bruk sabotasjeaksjonen. Den spe og lille gutten passet perfekt til jobben. Han gikk under «radaren» til politi og Batistas hær under sine farlige oppdrag. Rett og slett fordi de så på han som et barn. Likevel ble han til slutt tatt og havnet i fengsel. I 36 dager satt unggutten fengslet. Ble banket med sabel og vekket flere ganger hver eneste natt. Likevel kom det ikke ett ord over guttens lepper. Til slutt ble han sluppet løs. Konklusjonen var at han var for liten til å være en del av revolusjonen.

Det mente også de revolusjonære som først nektet å ta han inn i geriljastyrken etter at han kom ut av fengsel. Men dagens president på Cuba, Raul Castro, som var kommandanten i fjellene, slo fast at de ikke kunne sende David tilbake til byen hvor han på nytt ville bli offer for Batistas menn. Dermed ble David kriger og kom tett på dagens president Raul Castro.

– Var alt med Che, Fidel, Raul like bra som du nå framstiller det som?

– Nei, krig er krig. Det er grusomheter som besvares med grusomheter. Jeg husker at vi fikk en disiplinærsak under revolusjonen da vi lå i fjellene og kom til en landsby. Soldatene våre stjål mat fra bønder, voldtok og gjorde ting som var grusomt. Fidel og Che kom til, og soldatene ble stilt for krigsrett. Det var ingen nåde. De ble henrettet.

Medaljer

Selv har David uniformen full av medaljer. Det synlige beviset på at han har tjent sitt land på en bra måte. Men selv synes han det er sivilbefolkningen på Cuba som skulle vært æret. Folket har stått mot amerikansk og internasjonal handelsboikott. Det har påført den vanlige mann og kvinne lidelser, men også utløst kreativitet og en holdning om å aldri gi opp.

– Che, Fidel og våre andre ledere brukte revolsjonen til å skape mindre ulikheter, gi alle mulighet til utdanning og et helsevesen vi på Cuba er utrolig stolte av, forklarer David.

Ifølge Wikipedia ble utbredt analfabetisme på Cuba nærmest utryddet på noen få år etter at Castro ved nyttår i 1959 feide inn i Havana og tok over styringen . Mafiaen, som hadde Havana som sin store lekegrind, ble kastet ut. Det samme med diktatoren Batista og storkapitalen fra USA som hadde utbyttet landet i mange tiår. Helsevesenet ble renovert og rustet opp. Men det skal også ha vært en konflikt mellom Castro og Che som i flere år fungerte som industriminister, en konflikt som David avviser å ha funnet sted.

Che dro i 1965 fra Cuba til Kongo for å organisere en ny revolusjon, men mislyktes. Senere havnet han i Sør-Amerika med samme forsett. Revolusjonshelten ble satt i fangenskap i landsbyen La Higuera i Bolivia. Den 9. oktober 1967, altså for litt over 50 år tilbake, ble 38-åringen henrettet av en boliviansk offiser. Liket av Che ble etter ønske fra Fidel Castro på et senere tøidspunkt ført tilbake til Cuba hvor han er begravet.

– Che var en stor mann som Cuba har enormt mye å takke for, slår David fast, en annen helt fra en en avgjørende epoke i landets historie.