Majestetisk og flott bilde fra Talvik

nyheter

Altapostens fotokonkurranse ruller videre, denne gangen presenterer vi et knippe varierte bilder der særlig nissen står i fokus...

Fram mot nyttår er det mulig å bidra med både flotte og morsomme, stemningsfulle og actionfylte bidrag - det vi synes er best premieres med en tusenlapp (send bidraget til tips@altaposten.no - ta gjerne med litt info om bildet i mailen).

Majestetisk kirke

Først og fremst denne 2. juledag trekker vi fram Harry Lund sitt bilde tatt av kirka i Talvik på lille julaften. Med et pyntet juletre i front, og med en belysning som får kirka til å virkelig stå ut fra bildet, har Harry klart å komponere et bilde som får kirka til å fremstå fra sitt aller beste.

– Her kommer et julebilde, kommenterer Lund i mailen der han sender inn bildet sitt.

Ser man på linjene kirka danner sammen med lyskasteren i bakkant, kan man mistenke at Lund har lagt mye jobb i å få perspektivet riktig. Han har tilsynelatende også ventet til det rette øyeblikk, dagen der det er kommet nok nysnø til å viske ut eventuelle spor i snøen foran kirka, samlet sett gir det en rolig og verdig stemning over et mye fotografert motiv.

Chill på sofaen

I vår vesle fotokonkurranse har flere firbeinte fotomodeller fått mye oppmerksomhet, så også med katta Rocky.

– Legger ved en julehilsen fra «Rocky» som bor på Hasvik/Sørøya. Her har han pynta sæ med juledressen, skriver fotograf Svein Vidar Hansen.

En på ryggen og en i verandadøra..

To bilder av tobeinte nisser ble det også i denne runden av fotokonkurransen.

Maiken Strand Larsen forteller at julenissen i Eiby måtte ha bærehjelp når han skulle ta turen innom på besøk:

– Nissen var sliten på selve julaften, men det er ikke farlig når man har sterke hjelpere å sitte på skuldrene til, skriver Larsen.

Vi mistenker at nissefars hjelpere er någet oppblåst, men hva gjør vel det så lenge stemningen og humøret er på topp.

Også Camilla Pedersen kan melde om besøk fra nissefar.

– To spente gutter får morgenbesøk av julenissen på Kvenvikbakken, skriver hun.

Og selv om vi ikke ser ansiktene på de to staute karene i pysjamas røper kroppsholdningen at det er både spenning og forbauselse over at selveste nissefar er på tur inn verandadøra...