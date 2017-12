Julefred i Finnmark

nyheter

Verdens Gang melder om fyll og bråk over hele landet, men som vanlig glemmer Norges største mediehus at Finnmark eksisterer. Den nordligste hendelsen VG viser til kommer fra Troms politidistrikt, der politiet i Tromsø har måtte sette en beruset kvinne i 20-årene i arresten ettersom hun ikke ville etterkomme deres pålegg om å forlate sentrum.

For politiet i Finnmark har det vært en svært rolig natt til andre juledag. De melder ikke om en eneste hendelse. I motsetning til andre plasser kan det se ut som at finnmarkingene enn så lenge ikke skaper trøbbel i det offentlige rom. Andre steder meldes det om helt andre tilstander der politiet har måtte bortvise folk, og flere vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Det er en trend i tiden. Den helligste dagen i året er også blitt en utelivsdag. Det ligner en natt til lørdag eller søndag. Vi hadde kanskje forventet at folk var litt roligere i høytiden, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han er ikke ute etter å gi noen en moralpreken, men sier folk godt kan ta det med ro og være litt snille mot hverandre.

Det er spesielt politi og dørvakter som blir offer for det operasjonslederen kaller noen «litt uoverveide handlinger». Flere dørvakter i landet ble slått til og i Nes ble en mann pågrepet etter å ha bitt en politibetjent i armen, opplyser politiet på Romerike.