Få bryr seg om brannøvelser

Julen er høytid for hygge og glede, men årets siste dager markerer også høysesong for branner i Norge. Å gjennomføre en brannøvelse i private hjem kan være et veldig godt sikringstiltak og bør derfor være en naturlig del av romjulsaktivitetene, skriver Sector Alarm i en pressemelding.

Ferske tall fra en undersøkelse gjennomført av M Brain viser at svært få nordmenn gjennomfører brannøvelse i hjemmet. Kun en av ti har gjennomført brannøvelse siste år og sju av ti sier de aldri har gjennomført brannøvelse hjemme.

– Når en brann oppstår er det røyken som er farlig. Røyken stiger og sprer seg raskt. En brannøvelse er derfor et godt brannsikringstiltak. De fleste av oss gjennomfører brannøvelser regelmessig på jobben eller på skolen. I en stresset situasjon er det viktig å vite hva man skal gjøre og hvordan. Ikke minst kan barn bli redde og gjemme seg under sengen eller i et skap når røykvarsleren uler. Det er derfor viktig at de føler seg trygge og vet hva de skal gjøre. Ved å lage egen handlingsplan og rømningsplan for familien og avholde øvelser minst to ganger i året, står man mye bedre rustet til å takle en krisesituasjon, opplyser Sector Alarm.

– Vi har laget en varm film om å holde hodet kaldt. Vårt mål er å bidra til økt brannsikkerhet i Norge. Dette vil vi gjøre gjennom å opplyse om brannsikkerhet og oppmuntre familier til å gjennomføre brannøvelser, sier Kommunikasjonssjef i Sector Alarm Sissel Eckblad.

Filmen kan du se her!