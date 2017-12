nyheter

I løpet av natta brant et hus ned i Langfjordhamn i Loppa, skriver iFinnmark.

Etter at meldinga kom inn ble det konstatert at ingen befant seg i huset. Brannvesenet rykket ut med båt, men huset sto ikke til å redde, ifølge avisa.

Brannvesenet sørget for å holde brannen under kontroll, slik at den ikke spredte seg.