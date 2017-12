Politiet: Vær bevisst på eget alkoholforbruk

nyheter

Julaften er et tilbakelagt kapittel, men for mange gjenstår flere juleselskap. Da kan det være lurt å ta noen forholdsregler for å bevare husfreden.

– Om jeg skal gi noen gode råd for jula, er det at vi kanskje kan være villige til å svelge noen kameler. Om alle bidrar kan vi klare å holde julefreden ved like, sier operasjonsleder Fredrik Landsverk Mo i Vestfold-politiet til Tønsbergs Blad.

Men hans fremste råd er at vi er bevisste på vårt eget alkoholforbruk. Spesielt når det er barn til stede, som ofte er svært vare på når voksne drikker og endrer personlighet.

– Mye handler om å oppføre seg ordentlig og å passe på hverandre. Også når man er på byen kan det være lurt å tenke gjennom hva beruselsen kan gjøre, sier Mo.

