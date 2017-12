Ønsker å kjøpe tomta

nyheter

Folkets Hus Samhold har henvendt seg til Alta kommune med ønske om å løse inn tomta de fester fra Alta kommune, rett ved Komsa skole.

I et brev signert grunnforvalter Siv Johanne Suhr fremgår det at kommunen stiller seg positiv til innløsningen.

– [Kommunen] ber om et møte for å diskutere justering av areal, innløsingssum og tidspunkt for innløsning, heter det i brevet.

Da henvendelsen kom før årsskiftet blir kjøpesummen basert på 2017-priser.

Grunnforvalter Suhr inviterer til møte med Folkets Hus Samhold 8. januar, hvor saken skal drøftes.