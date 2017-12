«JuleTassen» følger alltid med...

nyheter

Det drypper stadig inn med bidrag til fotokonkurransen Altaposten kjører fram til over nyttår, der vi trekker ut en tusenlapp til det vi mener er julas beste/morsomste/mest spesielle bilde.

Av de tidligere publiserte bildene vi har hentet ut følte vi at vi måtte ha utslitte «Lillemor» på front, denne gang er det årvåkne og alltid klare Tassen som fanget vår oppmerksomhet.

– JuleTassen liker å sitte i vinduet og kikke ut på alt det som måtte foregå der. Han ser på folkg og fugler, og alt annet som måtte være der, skriver Per Yngve Balto, som vi formoder er Tassens matfar.

Det glassklare «Alltid Beredt-blikket» i kombinasjon med den vesle rakkerens framtoning - toppet av julenisselua - er til å trekke på smilebåndet av.

Tre juletrær?

Tor Petter Emaus har også sendt inn et aldri så lite bidrag, av to frøkner med herlig håroppsats. Den oppmerksomme leser vil imidlertid bite seg merke i at «hårstrikkene» hverken er fra Lindex eller Glitter – selv om sistnevntes navn kunne passet godt på hårstasen her i huset.

– Hvor er juletreet, spør Emaus retorisk, før han ønsker Altaposten og leserne god jul.

Spent julekveld

Jula er for de små, det er opplest og vedtatt for aldri så lenge siden. Og utallige små har fått sin første opplevelse av julemagien i år – i alle fall som de har fått nyte.

Selv om Mina hadde sin første jul i fjor, var hun da relativt «fersk» og husker neppe særlig mye utav det hele. Men i år, kunne den lille ta inn over seg julemagien for fullt:

– Mina studerer pakkene og juletrepynten, spennende med jul, skriver mamma Kathrine Jakobsen.