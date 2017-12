Skal drifte nytt utdanningstilbud

nyheter

Et unikt samarbeid mellom Grieg Seafood Finnmark og Finnmark fylkeskommune gjør at man kan tilby ny utdanning i akvakultur. Dette handler om rekruttering til Vg2 akvakultur og sjømatnæringa generelt. Nå vil Nordkapp videregående skole søke Fiskeridirektoratet om undervisningstillatelse for akvakultur av laks, samt dispensasjon fra utleieforbudet i akvakulturloven.

– Samarbeidsavtalen vil sikre at elevene får en langt bedre praktisk innlæring, erfaring under utdannelsen, sammen med høyere teoretisk innsikt, uttaler hovedutvalgsleder for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen, i en pressemelding.

Siden fylkeskommunen ikke har anledning til å drifte det, har det vært avgjørende å få en samarbeidsavtale med en etablert aktør. Alle praktiserende aktører i fylket var invitert, og alle har vist stor interesse, heter det i pressemeldingen fra fylkeskommunen. Valget falt til slutt på Grieg Seafood Finnmark.

Grieg Seafood Finnmark ved Roger Pedersen uttaler at de setter stor pris på å ha fått muligheten til et nærmere samarbeid, og at de ser frem til å være med på dette, og ikke minst bidra i utdanningen av fremtidens akvateknikere.

Fiskeridirektoratet avgjør søknaden, som sendes inn i løpet av januar. Håpet er at nytt undervisningstilbud kan igangsettes høsten 2018.