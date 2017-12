Tomme butikkhyller i rasutsatte Sørvær

nyheter

Det har vært umulig å kjøre til eller fra bygda lengst vest på Sørøya etter at et steinras stengte Falkebergtunnelen natt til torsdag. Fredag ettermiddag satte kommunene krisestab, og det er fortsatt flere dager til tunnelen kan åpnes, melder NRK.

– Det er helt uholdbart. Vi kan ikke leve med denne situasjonen – et helt samfunn er isolert, sier ordfører Eva D. Husby i Hasvik kommune.

Torsdag og fredag ble redningsskøyta brukt for å transportere folk ut til Sørvær. Et forsøk på sette inn hurtigbåt til Hasvik ble stanset av uvær. Dermed er de rundt 200 sørværingene avskåret fra omverdenen. Lørdag morgen skal det gjøres et nytt forsøk med hurtigbåten.

– Det begynner å bli tomt i butikken der. Hvis det ikke går med hurtigbåt må vi se på andre løsninger, som for eksempel beltebil over fjellet, forklarer Husby, som understreker at situasjonen er alvorlig.

– Vi har hatt kontakt med AMK og lege, slik at man er klar over situasjonen hvis det blir sykdom på Sørvær. Vi har også kvalitetssikret at det er personell og medisiner til å ivareta tilbudet til de pleietrengende.

