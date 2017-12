Skadet etter slåsskamp

nyheter

Rundt klokken 02.00 natt til lørdag måtte politiet i aksjon i Alta sentrum ved et utested. To personer hadde noe uoppgjort, og slåsskampen resulterte i at politiet måtte i aksjon. Patruljen fikk ordnet opp og sendt en person til legevakta med mindre skader. Politiet har anmeldt episoden og det er opprettet sak som vil bli fulgt opp.

En time tidligere ble samme politipatrulje tilkalt til en privatadresse i Alta. Meldingen var at det var mindreårige sterkt berusede personer på stedet. Da politiet ankom hadde imidlertid samtlige festdeltakere forlatt adressen.