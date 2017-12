nyheter

Norsk Tipping melder om hele 41 SuperLotto-vinnere lille julaften. Den såkalte SuperLotto-potten endte nemlig på 41 millioner kroner, og vinnerne fikk hver sin million i premie.

En av vinnerne var en mann fra Kautokeino. Han kjøpte kupongen sin via mobilen, fremgår det på Norsk Tipping sine hjemmesider. Her finner du også hele vinnerlista med oversikt over hvor i landet vinnerne bor.