Det er tøffe tider for mange i mediebransjen, og nå kommer nyheten om at Guovdageainnu Lagasradio (GLR) sliter tungt økonomisk. Lokalradioen i Kautokeino er populær og svært viktig for innbyggerne, men vil fra januar komme ut i en slankere utgave. Fra januar blir det kun lyd fra GLR mandag til og med torsdag.

– Ved utgangen av 2017 ser vi at også vi må ty til drastiske tiltak for å klare oss i et stadig tøffere marked. Vi er dermed i samme situasjon som mange andre lokalradioer i Norge, som må nedbemanne på grunn av dårligere økonomi, skriver redaktør Nils Martin Kristensen i et åpent brev til alle GLRs venner.

Her er hele redaktørens brev:

Hei alle venner!

Det er ikke alle førjulsplaner som er like spenstige og koselige. Denne er en av dem.

Guovdageainnu Lagasradio (GLR) har i flere år slitt med sviktende inntekter, og har redusert utgifter på alle bauger og kanter.

Ved utgangen av 2017 ser vi at også vi må ty til drastiske tiltak for å klare oss i et stadig tøffere marked. Vi er dermed i samme situasjon som mange andre lokalradioer i Norge, som må nedbemanne på grunn av dårligere økonomi.

GLR må derfor redusere lønnsutgiftene, og kutter derfor sendingen én dag i uka; på fredag. De to ansatte har selv foreslått denne løsningen for å ikke risikere at radioen må legges ned. Fra og med januar neste år sender vi fire dager i uka.

GLR har alltid hatt den filosofien at vi skal lage lokale nyheter hver eneste ukedag, og speile samfunnet rundt oss. Derfor er det trist at vi ikke lenger kan utføre vårt oppdrag like bra som føler oss forpliktet til.

Det er særlig to ting som har satt oss i denne situasjonen:

Eksterne lydproduksjoner for NRK Sápmi og andre, som vi har hatt mange av tidligere, har tørket nesten helt inn. Dette var inntekter vi hadde basert oss på, særlig siden Stortinget våren 2016 vedtok at NRK skal bruke mer (lokale) eksterne produsenter til sine produksjoner, både for radio og tv, samt at vi har produsert flere prosjekter for dem tidligere med godt resultat.

Fra 2017 fikk GLR fast driftsstøtte fra Sametinget på 320 000. Dette er vi takknemlig for, men det ga ingen løsning for oss på lang sikt. Derfor ba vi om en økning til 550 000 fra og med 2018, men dessverre fikk vi ikke gjennomslag for det.

Ellers er det å si om våre inntekter at bingoinntektene er ganske jevne, men går svakt nedover, mens reklame- og sponsormarkedet i vårt område er helt marginalt. Medietilsynets støtte, som tidligere var på 100 000 for etniske lokalradioer er redusert til 50 000 pr år. Dette er ikke store penger, men det merkes hos oss.

GLR er likevel innstilt på å gjøre det vi kan for å lage god radio i fortsettelsen også. Vi vil fremover fortsatt jobbe hardt for å få en bedre finansiering på drifta vår, slik at vi kan komme tilbake med full tyngde, og håper på å finne en bedre løsning i løpet av neste år.

Og ellers ønsker Nils Martin og Post-Isak alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Med hilsen/regards

Nils Martin Kristensen

redaktør